Black Project Questa è la via | il nuovo singolo tra nu-metal crossover e ricerca interiore

I Black Project hanno pubblicato il loro nuovo singolo intitolato “Questa è la via”. Il brano combina elementi di nu-metal crossover con un sound più oscuro e viscerale. La canzone si distingue per una scrittura in italiano che rende il messaggio più diretto e intenso, riflettendo un approccio personale alla musica. Il singolo rappresenta il ritorno del gruppo sulla scena musicale.

I Black Project tornano con “Questa è la via”, un nuovo singolo che affonda le radici nel nu-metal crossover più oscuro e viscerale, ma lo rielabora con una scrittura in italiano capace di renderlo ancora più diretto, intenso e personale. Il risultato è un brano che richiama le atmosfere cupe dei Korn e la tensione melodica dei Breaking Benjamin, senza mai scadere nell’imitazione, ma costruendo una propria identità sonora e narrativa. A dare ulteriore forza al pezzo è la presenza di due voci, una maschile e una femminile, utilizzate non come semplice scelta stilistica, ma come elemento centrale del racconto. Le due interpretazioni diventano infatti dialogo, contrasto, riflesso di una coscienza che si misura con ciò che eredita, con il peso del passato e con la necessità di trovare una direzione nel presente. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

