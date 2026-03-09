Black out Virtus Porto Viro non perdona

Nella partita tra Essence Hotels Fano e Porto Viro, la squadra ospite ha vinto con un risultato di 3-0. I marcatori sono stati Coscione e Tonkonoh con 7 punti, Merlo con 13, Roberti con 5, Ricci con 8, Mengozzi con 4, Fornal con 8 e Rizzi con 1. La formazione di Porto Viro ha concluso l'incontro senza perdere set.

Essence Hotels Fano 0 Porto Viro 3: Coscione, Tonkonoh 7, Merlo 13, Roberti 5, Ricci 8, Mengozzi 4, Iannelli (L), Galdenzi, Fornal 8, Sorcinelli, Bisotto, Rizzi 1, Falcioni, Paganucci. All. Bonitta Marco. PORTO VIRO: Klobucar 14, Erati 10, Maghenzani, Zonta 3, Magliano 16, Pedro Ferreira Silva, Brondolo, Lamprecht, Sperandio, Mazzon, Morgese, Eccher 7, Chiloiro, Pinali 11. All. Bologna. Parziali (19-25, 17-25, 20-25) Arbitri: Gaetano Antonio e Colucci Marco. Note: Fano: battute vincenti 4, battute errate 8, muri 1; Porto Viro: battute vincenti 2, battute errate 8, muri 15. Cambiano gli allenatori ma il risultato no. Magari non è solo un problema di panchina.