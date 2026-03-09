Durante il 21° Torneo Amici dei Bambini, il difensore dell'Inter Bisseck ha commentato la situazione in classifica, affermando che sette punti di vantaggio rappresentano un buon margine per la corsa allo scudetto. Ha anche parlato del derby perso contro il Milan, offrendo la sua opinione sulla partita senza approfondire cause o conseguenze.

Bisseck: “Scudetto? Sette punti sono un buon vantaggio. Sul derby .” Pm Il difensore dell'Inter Bisseck ha parlato dal palco del 21° Torneo Amici dei Bambini. Spazio anche al derby perso contro il Milan "Se c’è una partita che vogliamo vincere è il derby, non ci riusciamo da due anni. Però, se a inizio stagione mi dici ‘Perdiamo i due derby e vinciamo lo Scudetto’, firmo. Sette punti sono un buon vantaggio, ma dieci partite sono tante e dobbiamo continuare a lavorare". Queste le parole del difensore dell'Inter Bisseck dal palco del 21° Torneo Amici dei Bambini. Parole riprese dall'inviato di Pianeta Milan Stefano Bressi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bisseck: “Scudetto? Sette punti sono un buon vantaggio. Sul derby …” | Pm

Articoli correlati

Leggi anche: Bisseck: “8 punti di vantaggio sul Milan? Vogliamo vincere ogni partita, non importa cosa fanno gli altri”

Derby, Rabiot sullo Scudetto: “7 punti sono tanti, ma vediamo…”Adrien Rabiot, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A...

Una raccolta di contenuti su Bisseck Scudetto Sette punti sono un...

Argomenti discussi: Leao, Milan, lotta scudetto: l'ennesima prova della 'maturità' per Bisseck.

Inter, Bisseck: Se a inizio stagione mi dici di perdere i derby e vincere lo Scudetto, firmoYann Aurel Bisseck, difensore dell'Inter, ha parlato dal palco nel corso dell'evento Amici dei Bambini che si sta tenendo questa sera a Milano. Inevitabili che le riflessioni di Bisseck si posassero ... tuttomercatoweb.com

Milan, Allegri formidabile ma che peccato per lo Scudetto! Perché quello di Ricci non è rigore e quello di Bisseck sìL'analisi del successo rossonero nella sfida contro l'Inter e degli episodi più discussi ... msn.com