Biofilia a Piacenza | il 19 marzo si parla di spiritualità animale

A Piacenza il 19 marzo si terrà un incontro dedicato alla biofilia e alla spiritualità animale, nel quadro di un ciclo di eventi focalizzati sul benessere e sulla consapevolezza dell’interconnessione tra esseri viventi. L’appuntamento si inserisce in una serie di incontri che affrontano questi temi. La manifestazione si svolge in città e coinvolge vari relatori.

Il ciclo di incontri dedicato al benessere come consapevolezza dell'interdipendenza prosegue con una nuova data per il prossimo appuntamento. Il 19 marzo si terrà un incontro sulla spiritualità negli animali, mentre la sessione sulle piante è stata rinviata a fine mese. Tutto avviene presso il salone monumentale della Biblioteca Passerini Landi a Piacenza, in collaborazione tra diverse realtà associative e culturali. Questo evento non è un semplice raduno culturale, ma parte integrante del progetto più ampio denominato Notte sull'Aserei, che mira a creare un circuito virtuoso dove arte, scienza e natura si intrecciano per il bene della comunità.