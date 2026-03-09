In provincia di Biella, gli artigiani devono lavorare fino al 28 luglio per coprire le imposte annuali. I dati più recenti indicano che, in media, sono necessari 208 giorni di lavoro per pagare tutte le tasse. Questa situazione coinvolge professionisti di diversi settori che, per gran parte dell’anno, dedicano il loro tempo a soddisfare gli obblighi fiscali.

La realtà per gli artigiani del nostro Piemonte è diventata una corsa contro il tempo e la fiscalità: secondo i dati più recenti, in provincia di Biella si lavora fino al 28 luglio solo per pagare le imposte. Un quadro drammatico che colloca il territorio tra i più colpiti d’Italia, dove il carico fiscale assorbe oltre la metà dell’anno lavorativo. L’indagine della Cna nazionale ha messo in luce come il total tax rate nel 2024 abbia raggiunto il 56,7 per cento a Biella, un dato che posiziona questa realtà al 111mo posto su 114 capoluoghi analizzati. Significa concretamente che un’impresa tipo dedica 208 giorni all’anno esclusivamente al fisco, lasciando appena 158 giorni per produrre reddito reale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biella: 208 giorni di lavoro solo per le tasse

