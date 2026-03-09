Bici e scalate fanno tappa a Corciano | pronta la 6ª edizione della Medio Fondo del Quasar

Domenica 15 marzo, il piazzale del Quasar Village a Ellera si prepara ad accogliere la sesta edizione della Medio Fondo del Quasar, una gara di ciclismo che coinvolgerà numerosi appassionati. A partire dalle 8.30, i partecipanti arriveranno con caschi e maglie colorate, pronti a partire per la manifestazione. La giornata sarà dedicata alle due ruote e alle scalate.

A Ellera domenica 15 marzo si torna a parlare di bici. Dalle 8.30 il piazzale del Quasar Village si riempirà di caschi e maglie colorate. Torna infatti la Medio Fondo del Quasar, giunta alla sua sesta edizione, un appuntamento che quest’anno assume un significato particolare in occasione degli 800 anni dalla scomparsa di San Francesco d’Assisi. L'evento, curato dall'asd Grifo Bike Perugia, non è solo una gara, ma la tappa d'esordio delle sette prove del circuito "Pedalando l’Umbria di Francesco". Si tratta di sette tappe tra Umbria e territori vicini, tutte nel segno della mobilità green. A fare da cornice ci sarà anche, speriamo, il tepore tipico delle giornate di marzo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Arriva la Befana: tappa al Quasar Village di Corciano e poi al ‘Chianelli’ di PerugiaSi rinnova, per il secondo anno, la collaborazione tra il Quasar Village di Corciano e il Comitato per la vita ‘Daniele Chianelli’ di Perugia in... Natale al Quasar Village di Corciano tra solidarietà e fiabeIl Natale del Quasar Village si arricchisce di due eventi speciali, dedicati a sostenere la ricerca della Fondazione Telethon, per cui sarà anche...