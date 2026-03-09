Biblioteca Angelo Mai nuovo archivio a Celadina | arriva l’ok al progetto

La Giunta comunale di Bergamo ha dato il via libera al progetto esecutivo per la costruzione di un nuovo archivio a Celadina, destinato a supportare la Biblioteca Civica Angelo Mai. L’intervento prevede la creazione di uno spazio dedicato alla conservazione degli archivi, che sarà integrato con la struttura esistente. Ora il progetto passa alla fase successiva per l’avvio dei lavori.

Bergamo. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo spazio di conservazione degli archivi a servizio della Biblioteca Civica Angelo Mai. L’intervento riguarda i locali dell’ex centro unico di cottura di via Pizzo della Presolana, che verranno rifunzionalizzati per ospitare spazi destinati alla conservazione e alla consultazione di materiale archivistico. Il progetto si inserisce nel percorso di restauro e valorizzazione del complesso della Biblioteca e dell’ex chiesa di San Michele all’Arco, uno degli interventi più rilevanti previsti dall’amministrazione comunale per rafforzare il sistema culturale cittadino. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

