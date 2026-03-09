Bianchi Industry presidio contro il licenziamento di un lavoratore I sindacati | Sanzioni pretestuose

Lunedì 9 marzo si è tenuto a Verdellino un presidio davanti ai cancelli della Bianchi Industry, organizzato dai sindacati come parte di un’azione di protesta durata complessivamente dieci ore. L’evento ha coinvolto i lavoratori e ha rappresentato l’ultimo atto di questa mobilitazione, che si è concentrata sul licenziamento di un dipendente. I sindacati hanno definito le sanzioni adottate dall’azienda come pretestuose.

Verdellino. Si è svolto nella mattina di lunedì 9 marzo il presidio davanti ai cancelli della Bianchi Industry, ultimo atto di un pacchetto di dieci ore di sciopero complessive. I lavoratori hanno incrociato le braccia per protestare contro il licenziamento di un collega, scattato la scorsa settimana per una contestata somma di ammonizioni disciplinari. La mobilitazione, articolata in quattro ore mercoledì, quattro giovedì e due lunedì, è stata proclamata dopo che l’assemblea dei lavoratori ha respinto le motivazioni aziendali, giudicandole pretestuose. Secondo quanto emerso, il dipendente era da tempo oggetto di una specifica attenzione da parte della direzione, un atteggiamento che ha spinto la quasi totalità della fabbrica a schierarsi al suo fianco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

