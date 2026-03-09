Venerdì 17 marzo si svolgerà un premio presso la sede del quotidiano locale dedicato a Marco Biagi. La cerimonia riporta l'attenzione sul suo lavoro e sul suo approccio riformista, che continua a essere ricordato e discusso a vent'anni dalla sua morte. L'evento coinvolge rappresentanti della società civile e del mondo del lavoro, sottolineando la rilevanza della sua figura nel dibattito attuale.

La memoria di Marco Biagi torna al centro del dibattito sul lavoro e sulla società civile, grazie a un premio che si terrà il 17 marzo presso la sede del Carlino. La Fondazione del Monte, guidata da Pierluigi Stefanini, ha confermato il suo sostegno all’iniziativa dedicata al giurista ucciso nel 2002, evidenziando come le sue idee sul riformismo siano ancora attuali dopo più di vent’anni. L’evento non è solo un ricordo, ma una presa di posizione politica e sociale: investire sul Terzo Settore e sulle persone fragili diventa la priorità per costruire ponti tra accademia, istituzioni e parti sociali. In questo scenario, la figura di Biagi evoca due concetti fondamentali: la capacità di trovare soluzioni praticabili e la lungimiranza delle sue proposte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biagi: 20 anni dopo, il suo riformismo guida il futuro

Corvi, 7 anni di futuro gialloblù: il portiere blinda il suo legameCorvi, Legame Rinnovato con il Parma fino al 2029: Un Futuro Gialloblù Blindato Il portiere Edoardo Corvi ha prolungato il suo contratto con il Parma...

Venezuela: Amnistia per 20 anni di crisi, ora il futuro è nelle maniIl Parlamento venezuelano ha approvato all'unanimità, in seconda e definitiva lettura, la legge di amnistia per la convivenza democratica.

Contenuti utili per approfondire Biagi 20 anni dopo il suo riformismo....

Discussioni sull' argomento Nuova partita per il tennis a Montebelluna: l’impianto Ostani cambia guida dopo quasi vent’anni; Marco Biagi giuslavorista cattolico convegno a Montecitorio; 1939-1945 - La Seconda Guerra Mondiale su Rai 5; Marco Biagi un vero riformista | il ricordo della Fondazione del Monte.

Dalla Rotonda Biagi a via Cristoni: si inizia nella notte fra lunedì 9 e martedì 10 marzo - facebook.com facebook

Cultura e istituti partecipativi nelle relazioni industriali. Rileggendo Marco Biagi assieme a giovani studiosi e dottorandi di ricerca. Roma, 18 marzo 2026, ore 9.00-10.00, al @cnel_it Qui il link per partecipare o seguire da remoto: bollettinoadapt.it/wp-content/u x.com