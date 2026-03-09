Beyond Meat | calo del 13,3% e cambio di nome

Beyond Meat ha registrato un calo del 13,3% in borsa e ha annunciato il cambio di nome in Beyond The Plant Protein Co. La società, fondata da Ethan Brown, sta adottando questa decisione mentre il settore delle proteine alternative attraversa una fase di cambiamento. La modifica del nome rappresenta una mossa strategica dell’azienda in un mercato in evoluzione.

Nel cuore di un settore in profonda trasformazione, l'azienda fondata da Ethan Brown sta compiendo una svolta strategica radicale: il cambio di denominazione da Beyond Meat a Beyond The Plant Protein Co. Questa decisione non è un semplice aggiornamento del brand, ma una risposta diretta al calo delle vendite negli Stati Uniti e alla necessità di allontanarsi dall'etichetta della carne vegetale per abbracciare un concetto più ampio di proteine derivate dalle piante. Mentre i dati del terzo trimestre del 2025 mostrano una flessione dei ricavi del 13,3%, la direzione aziendale punta su bevande funzionali e ingredienti semplificati come strategia di sopravvivenza.