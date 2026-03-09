Bergonzi durissimo su Doveri | Ricci era rigore solare per l’Inter Sul calcio d’angolo invece dico questa cosa

L'ex arbitro Bergonzi ha commentato duramente la direzione di gara nel derby di ieri sera, evidenziando come Ricci abbia commesso un fallo di mano che avrebbe meritato un calcio di rigore per l’Inter. Inoltre, ha espresso il suo parere sulla decisione relativa al calcio d’angolo, senza approfondire le motivazioni delle scelte fatte dal direttore di gara.

Inter News 24 Bergonzi, ex arbitro, ha duramente contestato la direzione di gara nel derby di ieri sera: rigore netto per il fallo di mano di Ricci. Il finale infuocato del Derby di Milano ha trovato spazio alla Domenica Sportiva, dove l’ex arbitro Mauro Bergonzi ha analizzato i casi da moviola. Sul gol non convalidato a Carlos Augusto, l’esperto ha chiarito che non si tratta di rete annullata: Doveri aveva già fischiato per sedare la confusione in area prima della conclusione. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter SULL’EPISODIO DEL CALCIO D’ANGOLO – « Su Carlos Augusto non si può parlare di gol annullato, Doveri ha fischiato prima che il pallone entrasse in rete: c’era la solita confusione in area, lui ha bloccato prima per mettere ordine ». 🔗 Leggi su Internews24.com

