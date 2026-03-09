Bergamo nasce il Passaggio Giacomo Curnis nel quartiere Santa Lucia

A Bergamo, nel quartiere Santa Lucia, nasce un nuovo passaggio intitolato a Giacomo Curnis. La decisione è stata approvata dalla Giunta comunale, che ha ufficialmente dato il via libera all’intitolazione. Il nuovo passaggio si trova in una zona della città che sta vedendo importanti interventi di riqualificazione e sviluppo urbano. La denominazione entrerà in vigore nelle prossime settimane.

LA NOVITÀ. La Giunta comunale di Bergamo ha approvato l'intitolazione di un nuovo odonimo nel quartiere di Santa Lucia. L'area pedonale che collega via Damiano Chiesa e via Guglielmo Grataroli, da anni utilizzata come collegamento tra le due vie ma finora priva di nome ufficiale, sarà dedicata a Giacomo Curnis, comandante partigiano bergamasco. Il percorso, frequentato quotidianamente dai residenti e situato tra il Giardino Campo di Marte e la scuola media Santa Lucia, prenderà il nome di «Passaggio Giacomo Curnis – partigiano». L'intitolazione rende omaggio a Giacomo Curnis (1908-1987), comandante di una brigata partigiana durante la Resistenza.