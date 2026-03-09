Bergamo ispezionati due kebab | sanzioni per oltre 11mila euro

A Bergamo, durante controlli condotti dal Questore sui pubblici esercizi, sono stati ispezionati due kebab. Le verifiche si sono concentrate sulla conformità alle normative di settore, con un’attenzione speciale agli aspetti di sicurezza e igiene. Come risultato, sono state emesse sanzioni per un valore complessivo superiore agli 11.000 euro. Le operazioni continuano per garantire il rispetto delle norme.

I CONTROLLI. Proseguono i controlli ai pubblici esercizi disposti dal Questore della provincia di Bergamo per verificare il rispetto delle normative di settore, con particolare attenzione agli aspetti di sicurezza e alle condizioni igienico-sanitarie. Nel corso dell'ispezione presso un kebab sono emerse diverse carenze igienico-sanitarie, in particolare nelle modalità di conservazione degli alimenti all'interno delle celle frigorifere. Sono state inoltre riscontrate diffuse irregolarità nella cartellonistica prevista dalla normativa sanitaria e commerciale, tra cui la mancata esposizione del cartello relativo al divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori.