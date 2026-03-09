Il 11 marzo, dalle 9,30 fino a cessate esigenze, via Rummo a Benevento sarà chiusa al traffico veicolare. La chiusura riguarda l’intera strada e durerà per tutta la giornata. La decisione è stata presa per permettere lavori di manutenzione e garantirne la sicurezza. La zona sarà interdetta al passaggio di veicoli durante tutto l’orario stabilito.

© Anteprima24.it - Benevento, l’11 marzo via Rummo chiusa al traffico veicolare

