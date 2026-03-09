Benevento-Foggia prevendita al via | non ci saranno i tifosi ospiti

La prevendita dei biglietti per la partita tra Benevento e Foggia è stata aperta oggi alle 15:00 e resterà attiva fino alle 15:15 del 15 marzo 2026. Il Benevento Calcio ha confermato che non saranno ammessi tifosi ospiti nel settore destinato ai supporters avversari. La partita si svolgerà in questa finestra temporale e i biglietti sono disponibili online e presso i punti vendita autorizzati.

Il Benevento Calcio comunica che a partire dalle ore 15:00 di oggi 9 marzo 2026 e fino alle ore 15:15 del 15 marzo p.v., saranno disponibili ESCLUSIVAMENTE nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la partita Benevento-Foggia, in programma il giorno 15 marzo 2026 alle ore 14:30. La vendita onlineweb non è consentita I botteghini dello stadio Ciro Vigorito saranno aperti nei seguenti giorni: lunedì 9 marzo 2026 – dalle ore 15.00 alle ore 18:00; martedì 10 marzo 2026 – dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00; mercoledì 11 marzo 2026 – dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00; giovedì 12 marzo 2026 – dalle ore 11.