Ben Stiller furioso con Trump | La guerra non è un film rimuovete la clip di Tropic Thunder dalla vostra macchina propagandistica Non avete il permesso

L’attore e regista Ben Stiller è intervenuto con forza su X contro la Casa Bianca e l’ex presidente Donald Trump, criticando l’utilizzo di una clip del suo film del 2008 “Tropic Thunder” in un video pro guerra intitolato “Giustizia secondo il modello americano”. Con un messaggio diretto e senza mezzi termini, Stiller ha scritto: “Ehi Casa Bianca, per favore rimuovete la clip di ‘Tropic Thunder’. Non vi abbiamo mai dato il permesso e non abbiamo alcun interesse a far parte della vostra macchina propagandistica. La guerra non è un film”. L’attore, noto anche per film come Zoolander, ha espresso così il proprio dissenso per l’uso del materiale cinematografico in un contesto politico che, secondo lui, strumentalizza l’arte a fini propagandistici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

