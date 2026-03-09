Il 13 marzo a Belluno si terrà un referendum sulla giustizia, un voto importante per il territorio delle Dolomiti. L’evento si svolgerà alle ore 18 e coinvolge cittadini interessati a discutere le modalità di funzionamento del sistema giudiziario italiano. La consultazione rappresenta un momento di confronto diretto tra la popolazione locale e le questioni legate alla giustizia.

Il voto che ridefinisce la giustizia nel cuore delle Dolomiti. Belluno si prepara a diventare il teatro di un confronto cruciale per il futuro del sistema giudiziario italiano, con un appuntamento fissato per venerdì 13 marzo alle ore 18.30 presso la Sala Muccin del Centro Diocesano Giovanni XXIII. L’iniziativa parte dal Comitato Cittadini per il Sì di Belluno, guidato da Roberto Maraga, e mira a smontare ogni forma di semplificazione politica attorno al referendum sulla giustizia in programma per il 22 e 23 marzo. Al centro dell’evento c’è l’intervento dell’avvocato Maurizio Paniz, giurista esperto della materia, affiancato dalla Dott.ssa Isabella Dotto, già Vice Procuratore Onorario presso le procure di Bassano del Grappa e Vicenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Belluno: il 13 marzo si spiega il referendum sulla giustizia

Articoli correlati

Referendum sulla Giustizia, si vota il 22 e 23 marzoRoma, 12 gennaio 2026 – C’è la data per il referendum confermativo della riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere dei...

Riforma Costituzionale: a Belluno proseguono gli incontri per il NO e il SI al referendum

