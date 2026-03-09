Belluno | i giuristi bloccano la riforma a rischio

A Belluno, nella sala del Centro Congressi Giovanni XXIII, i giuristi hanno deciso di bloccare la riforma in corso. Questa sera, il professor Filippo Pizzolato ha preso la parola davanti a una platea composta da cittadini e professionisti, mentre l’aria tra i presenti si faceva più tesa. La discussione riguarda una modifica normativa che rischia di essere sospesa a causa dell’opposizione degli avvocati.

L'aria di Belluno è fredda, ma la tensione nella sala del Centro Congressi Giovanni XXIII era palpabile questa sera, mentre il professor Filippo Pizzolato prendeva la parola davanti a una platea attenta. L'appuntamento referendario fissato per il 22 e 23 marzo ha scatenato un dibattito serrato sul futuro della giustizia italiana, con i giuristi locali che hanno lanciato un netto "no alla proposta di riforma. Al centro della discussione c'è la paura concreta che l'indipendenza dei magistrati possa essere compromessa da un nuovo assetto del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) e dalla separazione delle carriere tra Pubblico Ministero e giudici.