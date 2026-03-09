Belardi | Napoli in Champions sarebbe un grande risultato Meret mai accettato fino in fondo

Belardi ha commentato che la qualificazione del Napoli in Champions League rappresenterebbe un risultato importante per il club. Ha inoltre sottolineato che Meret non ha mai accettato completamente la propria posizione nella squadra, evidenziando una situazione interna che potrebbe influire sulla sua prestazione. Le sue parole si sono concentrate su aspetti legati alla squadra e ai singoli giocatori senza entrare in dettagli sul contesto più ampio.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Secondo Belardi, il Napoli ha dovuto affrontare una situazione quasi unica per quantità di problemi fisici durante l’anno. Proprio per questo motivo, centrare la qualificazione alla Champions League rappresenterebbe comunque un traguardo molto importante. «A Napoli è successo qualcosa che non ho mai visto nella storia del calcio. Tanti infortuni, anche gravi, non li ricordo in una sola annata. Arrivare in Champions è fondamentale». L’ex portiere si è poi soffermato sulla situazione tra i pali, parlando dell’alternanza tra Meret e Milinkovic-Savic. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

