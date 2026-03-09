Bazrima al Monk l' India in jazz di Andrea Goretti e Silvana Arbel

Venerdì 13, alle 21.30, e sabato 14 marzo, alle 19 ed alle 21.30, arriverà al Monk il duo formato dalla cantante Sivan Arbel e dal pianista Andrea Goretti. Due percorsi artistici differenti e complementari che si sono incontrati nel 2023 e che in “Bazrima”, album di recentissima uscita, esplora la frenesia della vita moderna ispirandosi alla musica indiana. Israeliana di nascita, newyorkese d'adozione, Sivan Arbel è una vocalist compositrice e arrangiatrice che si distingue per un contagioso stile jazz-fusion e un live vibrante e potente. Il pianista mantovano Andrea Goretti viene da un retroterra radicato nella musica sperimentale del XX secolo, per poi scoprire il jazz e l’improvvisazione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Articoli correlati

Monk Jazz Club: al via il 9 gennaio con Roberto GattoDopo la pausa delle feste, riparte il Monk Jazz Club di Catania, il jazz club creato nel 2017 dai soci dell'associazione culturale Algos (oggi...

Amalfitano live al MonkAmalfitano, dopo aver pubblicato l’album “Sono morto x 15 giorni ma sono tornato perché l’amore è", inaugura a Roma l’indoor tour del suo nuovo...

Approfondimenti e contenuti su Andrea Goretti

Discussioni sull' argomento Bazrima: il flusso di Sivan Arbel e Andrea Goretti al Monk Jazz Club; Marzo ricco al Monk Jazz Club di Catania con gli americani LoJo Watts, il duo Sivan Arbel-Andrea Goretti e il Max Ionata 4et; Marzo di grande jazz al Monk Jazz Club di Catania con tre appuntamenti internazionali.

LoJo Watts, il duo Sivan Arbel-Andrea Goretti e il Max Ionata 4et per il ricco marzo del Monk Jazz Club di CataniaSarà un mese di marzo molto ricco per il Monk Jazz Club di Catania, il più importante jazz club della Sicilia orientale creato dai soci dell’associazione culturale Algos, dal 2023 […] ... blogsicilia.it

"Bazrima" di Andrea Goretti e Sivan Arbel oggi alle 18 su RadiostART tra gli ospiti della playlist "Jazz. Un disco al giorno" a cura di Fabio Ciminiera. #conilsostegnodinuovoimaie #nuovoimaie @nuovoimaie @nuovoimaie.it https://www.radiostart.it - facebook.com facebook