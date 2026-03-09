Basta vite precarie protesta anche a Palazzo Pitti I Sudd Cobas | Subito il tavolo dell' unità di crisi FOTO

Oggi i lavoratori dei musei fiorentini, in maggioranza ex precari ormai senza impiego, hanno manifestato nuovamente a Palazzo Pitti. La protesta si è svolta nel contesto di uno sciopero globale, con i partecipanti che hanno gridato “Basta vite precarie”. I Sudd Cobas hanno chiesto l’istituzione immediata di un tavolo dell’unità di crisi per affrontare la situazione. La manifestazione si inserisce in un ciclo di proteste già avviate nelle settimane scorse.

Corteo congiunto di sindacati di base e studenti per l'8 marzo, i sindacalisti denunciano: "Lavoratori lasciati a casa dopo anni di lavoro precario" “Basta vite precarie”. Dopo la protesta di fronte agli Uffizi, nelle settimane score, sono tornati a protestare questa mattina i lavoratori precari dei musei fiorentini (in realtà ex precari, perché al momento lasciati a casa e quindi senza lavoro) aderendo al corteo per lo sciopero globale transfemminista degli studenti partito da piazza Santissima Annunziata e terminato in piazza Pitti. “Siamo davanti a Palazzo Pitti e ai Giardini di Boboli per chiedere un posto di lavoro, con contratti stabili e a tempo indeterminato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati Leggi anche: I Sudd Cobas a Pitti Uomo: "Filiere, serve rivoluzione" Contenuti e approfondimenti su Palazzo Pitti Temi più discussi: Basta vite precarie, protesta anche a Palazzo Pitti. I Sudd Cobas: Subito il tavolo dell'unità di crisi / FOTO; Davanti a Palazzo Pitti protesta dei precari dei musei fiorentini; Addetti dei musei protestano davanti a Palazzo Pitti, ‘Basta vite precarie’; Protesta a Palazzo Pitti | stop alla precarietà museale. Basta vite precarie, protesta anche a Palazzo Pitti. I Sudd Cobas: Subito il tavolo dell'unità di crisi / FOTOCorteo congiunto di sindacati di base e studenti per l'8 marzo, i sindacalisti denunciano: Lavoratori lasciati a casa dopo anni di lavoro precario ... firenzetoday.it Addetti dei musei protestano davanti a Palazzo Pitti, 'Basta vite precarie'(ANSA) - FIRENZE, 09 MAR - Un grande striscione con scritto Basta vite precarie posto davanti all'ingresso di Palazzo Pitti a Firenze è stato mostrato dai lavoratori dei musei fiorentini che hanno p ... msn.com Evening dress, 1898-1900. Galleria del Costume di Palazzo Pitti. x.com 1565, Firenze: banchetto per Cosimo I e “dolce da neve” di Buontalenti. Neve da Apuane e Monte Abetone, isolata con paglia e segatura fino a Palazzo Pitti. Bernardo Buontalenti (1531–1608) non è “solo” l'architetto che fortificò le mura di Firenze e progettò l - facebook.com facebook