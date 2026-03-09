La situazione dell’ex Ilva si presenta ancora irrisolta, con negoziati che si sono protratti nel tempo senza arrivare a una conclusione definitiva. La discussione tra le parti si è scontrata con ostacoli che sembrano aver bloccato qualsiasi progresso concreto. La questione si trascina da troppo tempo, senza che si siano fatti passi avanti sostanziali. La trattativa appare bloccata, e non si vedono soluzioni in vista.

Il tira e molla può anche rivelarsi un metodo efficace per condurre in porto una trattativa. Però, nel caso dell'ex Ilva è legittimo che affiorino perplessità davanti a un tira e molla che sembra avere più le sembianze dell'impasse. Il fondo americano Flacks continua a ribadire l'interesse concreto a chiudere l'operazione. Entro questo mese. Il governo, ovviamente, ha tutto l'interesse che la partita si chiuda in tempi strettissimi, perché parliamo del più grande impianto siderurgico d'Europa. E soprattutto perché la realtà perde soldi a palate e lo Stato è costretto a intervenire con flussi di denaro importantissimi. Per questa ragione l'esecutivo chiede una legittima accelerazione all'interlocutore proprio per stanarle l'effettiva volontà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Basta indugi sull’ex Ilva. Ma senza Stato

Can Yaman dice basta alle fake news e rivela tutto sull’arresto per droga: non c’è mai statoNegli ultimi mesi il nome di Can Yaman è stato trascinato in una polemica che ha fatto rapidamente il giro del web e dei media internazionali.

"Tirrenica, va completata senza altri indugi"MONTE ARGENTARIO "La Tirrenica va completata, non servono nuove attese o tavoli inconcludenti.