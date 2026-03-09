Basket Serie B Nazionale Grande prova di San Giobbe Chiusi La tripla di Lo Biondo nel finale sigla la vittoria meritata contro Caserta

Nel campionato di basket di Serie B Nazionale, la squadra di San Giobbe Chiusi ha ottenuto una vittoria contro Juve Caserta con il punteggio di 83-81. La partita si è conclusa con una tripla decisiva di Lo Biondo nel finale. La squadra di casa ha registrato un primo quarto a suo favore con un punteggio di 27-14 e ha mantenuto il vantaggio anche nelle successive frazioni.

UMANA SAN GIOBBE 83 JUVE CASERTA 81 (27-14; 15-27; 24-21; 17-19) SAN GIOBBE: Balducci, Natale, Bertocco 12, Molinaro 4, Lorenzetti 6, Candotto 3, Gravaghi 20, Raffaelli 9, Moreno, Petrucci 7, Rasio 21, Minoli 1. Allenatore Zanco. CASERTA: Iannotta, Nwaofom, Vecerina, Hadzic 14, Laganà 10, D’Argenzio 27, Brambilla 7, Radunic 14, Ly-Lee 1, Lo Biondo 5, Nobile 3. Allenatore Lardo. Arbitri: Lanciotti, Paglialunga, De Angelis. CHIUSI – Impresa dell’Umana San Giobbe che batte a Chiusi Caserta, mettendo così fine alla serie di risultati negativi consecutivi e, soprattutto, ottenendo due punti pesantissimi per la classifica. Partita intensa e vibrante decisa nel finale dai canestri di Raffaelli anche se, tutta la squadra di Zanco è stata encomiabile per atteggiamento e applicazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket Serie B Nazionale. Grande prova di San Giobbe Chiusi . La tripla di Lo Biondo nel finale sigla la vittoria meritata contro Caserta Articoli correlati Basket serie B Nazionale. Grande rimonta nel finale. San Giobbe Chiusi batte JesiCHIUSI 89 JESI 86 UMANA CHIUSI: Stievano, Balducci, Natale 2, Bertocco 13, Lorenzetti, Candotto 10, Gravaghi 9, Raffaelli 10, Moreno, Petrucci 5,... Basket serie B Nazionale. San Giobbe Chiusi. Coach Zanco: "Grande vittoria»"Non era scontato perché venivamo da tre settimane senza il ritmo partita e con un po’ di acciacchi. Aggiornamenti e notizie su Basket Serie Temi più discussi: Serie B Nazionale Old Wild West - San Severo supera la Loreto Pesaro nel posticipo; Serie B Nazionale Old Wild West 2025/26 - Risultati anticipi 29^ giornata; Serie B Nazionale Old Wild West 2025/26 - Risultati 30^ giornata; Serie B Nazionale Old Wild West 2025/26 - Risultati 31^ giornata. Basket Serie B Nazionale. Grande prova di San Giobbe Chiusi . La tripla di Lo Biondo nel finale sigla la vittoria meritata contro CasertaUMANA SAN GIOBBE 83 JUVE CASERTA 81 (27-14; 15-27; 24-21; 17-19) SAN GIOBBE: Balducci, Natale, Bertocco 12, Molinaro 4, Lorenzetti 6, Candotto 3, ... sport.quotidiano.net Serie B - Dopo una gara vibrante, Luiss sconfitta da San SeveroUltimo turno di campionato per il girone B di Serie B Nazionale prima della sosta per la Coppa Italia di categoria: la Luiss Basket affronta l'Allianz Pazienza San Severo, distante solo due ... pianetabasket.com Sport - Basket, Serie A2: Estra Pistoia-Scafati 82-97. - facebook.com facebook Il primo match di questa domenica di Serie A Unipol Corporate : la sfida tra Nutribullet Treviso Basket e Umana Reyer Venezia Alle 17:00 la sfida in diretta: non perderti nemmeno un attimo e SEGUILA SU LBATV bit.ly/LBATVF2x #TuttoUnAltroSport x.com