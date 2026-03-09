Basket OraSì sfiora la rimonta al PalaCosta | ma alla fine la spunta Fabriano

Nella 31esima giornata di Serie B, l’OraSì Ravenna affronta la Janus Basket Fabriano al PalaCosta. La partita si conclude con un risultato di 88-86 a favore di Fabriano, dopo una sfida molto combattuta. L’OraSì Ravenna sfiora la rimonta nel finale, ma alla fine non riesce a conquistare la vittoria.

Sconfitta di misura per l’OraSì Ravenna nella 31esima giornata di Serie B: al PalaCosta la Janus Basket Fabriano si impone 88-86 al termine di una sfida combattuta fino alla fine. I giallorossi, ancora alle prese con un roster ridotto a causa degli infortuni, hanno provato a reagire più volte durante la partita e sono arrivati a un passo dal completare la rimonta nel finale. L’avvio è favorevole agli ospiti, che trovano subito ritmo offensivo con Wojciechowksi e Silke-Zunda e costruiscono rapidamente il primo vantaggio. L’OraSì fatica nei primi possessi, ma riesce a rimanere a contatto grazie alle triple di Jakstas e Brigato che accendono la reazione giallorossa dopo la prima metà di quarto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

