Basket il Centro Tecnico BM Arezzo continua a vincere | Borgomanero ko al Palasport Estra

Il Centro Tecnico BM Arezzo ha ottenuto la sua sesta vittoria interna consecutiva al Palasport Estra, battendo il CRT Group Borgomanero con il punteggio di 86-75. La squadra di casa ha mantenuto il vantaggio durante tutta la partita, portando a casa il risultato senza concedere grandi chance agli avversari. La sfida si è svolta davanti al pubblico presente nel palazzetto.

Prosegue la striscia positiva casalinga del Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo che al Palasport Estra conquista la sesta vittoria interna consecutiva superando il CRT Group Borgomanero con il punteggio di 86-75. La gara si apre con un buon avvio degli ospiti, capaci di prendere qualche lunghezza di vantaggio nella prima metà del primo quarto. La reazione amaranto non tarda però ad arrivare: una tripla di Corradossi firma il sorpasso e dà il via a un break di 7-0 che permette alla squadra di coach Fioravanti di chiudere il primo periodo avanti 22-17. Nel secondo quarto l'inerzia resta nelle mani dei padroni di casa. I canestri consecutivi di Pelucchini e Cazzanti consentono al Centro Tecnico BM di allungare fino alla doppia cifra di vantaggio, mentre una difesa attenta limita l'attacco di Borgomanero.