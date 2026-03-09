Basket - B maschile Bcl aggancio alla vetta Agguantate le senesi

Nel campionato di basket maschile, il Bcl ha conquistato una vittoria fondamentale contro La Patrie Etrusca, con il punteggio di 77-68, agganciando così la vetta della classifica. La squadra di Lucca ha visto tra i protagonisti Drocker e Del Debbio, entrambi in doppia cifra, mentre altri giocatori hanno contribuito con punti importanti. La partita ha visto le due squadre affrontarsi con intensità fino all'ultimo minuto.

Bcl 77 LA PATRIE ETRUSCA 68 BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci 5, Valentini 2, Drocker 20, Donati n.e., Dubois 8, Barsanti, Simonetti 6, Del Debbio 24, Pierini, Pichi 8, Trentin 4, Cirrone n.e.. All.: Olivieri. LA PATRIE ETRUSCA SAN MINIATO: Ermelani 7, Zaccagna 13, Camara, Bellachioma 16, Mele, Scardigli 14, Iacopini n.e., Capozio 6, Granchi 3, Baldares n.e., Cravero 9, Lovato. All.: Martelloni. Arbitri: Pampaloni di Arezzo e Collet di Siena. Note: parziali 15-22, 31-34, 55-54. LUCCA - Aggancio riuscito. Bcl supera San Miniato soffrendo e si porta in testa alla classifica a pari merito con il Costone, corsaro a Casale e alla Mens Sana, "asfaltata" a Empoli, che, però, in realtà è sempre prima per aver vinto lo scontro diretto dell'andata al "Palatagliate".