Basket B Interregionale L’Use firma l’impresa contro la capolista Mens Sana schiacciato dai biancorossi grazie a un super Tosti in serata di grazia

Nel campionato di Basket B Interregionale, l'Use Empoli ha sconfitto la capolista Mens Sana Siena con il punteggio di 81-57. La squadra biancorossa ha dominato grazie a un’ottima prestazione di Tosti, mentre Ciano ha segnato 16 punti e Cipriani 11. La partita si è svolta in una serata caratterizzata da ritmo intenso e grande concentrazione da parte dei padroni di casa.

USE EMPOLI 81 MENS SANA SIENA 57 USE COMPUTER GROSS: Ciano 16, Baldacci, Rosselli 9, Cipriani 11, Sakellariou 9, De Leone n.e., Marini, Tosti 21, Soviero 4, Paluzzi 10, Regini 1. All.: Valentino. NOTE DI SIENA MENS SANA: Belli 6, Binella n.e., Perin 3, Calviani, Moris n.e., Yarbanga 11, Pucci 4, Buffo 14, Bartolozzi 9, Cesaretti n.e., Lodoli 3, Jokic 7. All.: Vecchi Arbitri: Marinaro di Cascina e Rocchi di Vico Pisano. Parziali: 30-16; 47-30; 65-41. EMPOLI – Impresa al Pala Sammontana di una sontuosa Use Computer Gross, che asfalta la capolista Mens Sana Siena. Un trionfo di squadra, come maglia e valori impongono e con un pivot empolese che su questi livelli non si vedeva da anni, tanti.