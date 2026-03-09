Il 12 marzo 2026 alle 14:30, nello stand della Basilicata alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli si terrà un incontro importante. L’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti della regione e professionisti del settore turistico, pronti a discutere delle opportunità e delle iniziative future. La manifestazione si svolge nella città partenopea, all’interno della fiera dedicata al turismo nel Mediterraneo.

Il 12 marzo 2026 alle ore 14:30, lo Stand Basilicata della Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli ospiterà un incontro fondamentale per il futuro della regione. L’evento, organizzato dall’Apt Basilicata nel Padiglione 5 agli stand 5067 e 5057, si propone come una narrazione profonda del territorio sotto il titolo Basilicata, la terra madre che ti aspetta. Questa non sarà una semplice vetrina commerciale, ma un atto di storytelling mirato a valorizzare le risorse locali attraverso un approccio culturale ed economico integrato. La presenza al padiglione napoletano segna un momento cruciale per la promozione turistica della regione, puntando su un racconto autentico delle sue ricchezze. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basilicata a Napoli: 12 marzo, la terra madre che ti aspetta

Articoli correlati

Il Carnevale che ti guarda negli occhi. La Basilicata si toglie la maschera (per indossarne mille)E se il Carnevale non fosse un travestimento, ma una rivelazione? In Basilicata succede così: invece di mascherare la realtà, la si rovescia, la si...

“Dammi i soldi per la droga o ti ammazzo” e scaraventa la madre a terra: lei in ospedale, lui arrestatoAggredita dal figlio con un coltello per i soldi della droga, una donna è finita in ospedale.

Tutto quello che riguarda Basilicata a Napoli 12 marzo la terra...

Temi più discussi: Lodi & Pernacchie della settimana; Primavera 1. Il Napoli torna a vincere con una cinquina al Sassuolo: highlights (video); Smart working, il Mezzogiorno fermo sotto il 10%, le donne più degli uomini e la generazione 30-49 al vertice. I dati ISTAT; Nuovo Piano sanitario regionale dopo 12 anni, Consigliere regionale Napoli: meno attese, più territorio.

Napoli (FdI), rafforziamo il dialogo tra Regione Basilicata e forze dell'ordineUna mozione a sostegno delle Forze dell'Ordine, con l'obiettivo di affermare con chiarezza il valore della sicurezza quale fondamento imprescindibile della libertà democratica, della coesione sociale ... ansa.it

Napoli (FdI), abroghiamo i riferimenti a retroattività sulle indennità differiteNon sono vitalizi. A specificarlo è il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale di Basilicata, Michele Napoli, che torna sulla vicenda dell'indennità differita approvata. Non è un ... ansa.it

Al centro del cammino. Nel cuore della Basilicata capita di incontrare luoghi che sembrano fermare il tempo. Questa piccola chiesa appare quasi all’improvviso, al centro della strada, come un punto di passaggio tra il viaggio e la quiete. La luce del tramonto a - facebook.com facebook

Domenica #8marzo #allertaGIALLA meteo-idro sulla Basilicata e settori di Puglia, Calabria e Sicilia. Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone di allerta del territorio bit.ly/AllertaMeteoId… #protezionecivile x.com