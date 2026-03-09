Baronissi doppio appuntamento con il Premio delle Arti

A Baronissi si terranno due eventi legati alla terza edizione del Premio delle Arti “Salvatrice Sciumano”, promosso da un’associazione locale attiva nel settore socio-culturale e musicale. Gli appuntamenti sono dedicati alla promozione di giovani talenti e alla valorizzazione delle arti nel territorio. La manifestazione coinvolge diverse attività e si svolge nel centro della città, attirando pubblico e partecipanti.

Il 14 e 15 marzo all'Aula Consiliare due eventi dedicati a giovani, cultura e creatività tra testimonianze, musica e consegna dei riconoscimenti della terza edizione del Premio delle Arti Il primo incontro è in programma sabato 14 marzo 2026 alle ore 17.00 presso l'Aula Consiliare del Comune di Baronissi, con un evento dal titolo "Sogni in cammino". Protagonista dell'incontro sarà un top model internazionale della moda maschile che condividerà con i giovani presenti il proprio percorso umano e professionale. L'appuntamento rappresenta un momento di dialogo diretto con le nuove generazioni, invitandole a riconoscere la propria unicità e a costruire il futuro con autenticità e consapevolezza.