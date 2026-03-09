Barile nuovo presidente | 112 giovani a Ferrara per il futuro

A Ferrara si sono riuniti 112 giovani per partecipare al congresso di Gioventù Nazionale, che ha visto l’elezione di Giacomo Barile come nuovo presidente, succedendo ad Alessandro Travagli. La convention ha segnato l’inizio della stagione congressuale provinciale, con i partecipanti che hanno preso parte alle discussioni e alle votazioni. La giornata ha coinvolto i membri del movimento, pronti a definire le future attività.

La stagione dei congressi provinciali ha preso avvio a Ferrara con l’elezione di Giacomo Barile come nuovo presidente di Gioventù Nazionale, subentrando ad Alessandro Travagli. L’evento si è svolto domenica 8 marzo al Palazzo della Racchetta, raccogliendo oltre cento partecipanti tra giovani militanti e rappresentanti istituzionali. Il dibattito si è focalizzato anche sul referendum sulla giustizia in programma per il 22 e 23 marzo. L’atmosfera all’interno della storica sede ferrarese era carica di energia, riflettendo la vitalità del movimento giovanile che cerca di radicarsi nel tessuto sociale ed economico dell’Emilia-Romagna. Mentre i numeri parlano chiaro — più di un centinaio di presenze — ciò che emerge è la volontà di costruire una realtà politica capace di rappresentare le istanze della generazione attuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Barile nuovo presidente: 112 giovani a Ferrara per il futuro Articoli correlati Congresso provinciale di Gioventù Nazionale: Travagli lascia, Barile nuovo presidenteSi è svolto domenica 8 marzo, nella cornice di Palazzo della Racchetta, il congresso provinciale di Gioventù Nazionale Ferrara, i primi in tutta... Panathlon Club Ferrara, Bristot nuovo presidente. Prende il posto Luciana PareschiLa relazione della Pareschi si è aperta con il ricordo commosso di Renzo Guerrini, decano del club scomparso pochi giorni fa, per poi proseguire con... Altri aggiornamenti su Barile nuovo Argomenti discussi: Hong Kong apre in calo - 2,65%. Il petrolio oltrepassa 112 dollari al barile; Nel Golfo tagliano la produzione | rischio petrolio sopra 100 dollari.