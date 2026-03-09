Bari sotto – sopra con apertura straordinaria di s Martino segreti sotterranei della città vecchia

Sabato 14 marzo alle 16.45 si svolgerà a Bari un evento speciale dedicato ai “Segreti sotterranei della città vecchia”. L’iniziativa prevede l’apertura straordinaria di S. Martino, offrendo un percorso tra le luci e le profondità dei sotterranei e delle zone sopra il livello stradale. La visita permette di scoprire aspetti inediti della storia e dell’architettura di Bari.

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Sabato 14 marzo – ore 16.45Bari Sotto – Sopra con apertura straordinaria di S. Martino“Segreti sotterranei della città vecchia”Un percorso affascinante tra luci e profondità, alla scoperta della Bari che vive sopra e sotto i nostri passi.Inizieremo dal succorpo della Cattedrale di San Sabino, un vero viaggio nel tempo tra domus romane, mosaici paleocristiani e strutture bizantine perfettamente conservate.Proseguiremo nella ex chiesa di S. Martino dove potremo ammirare l'affresco della Madonna Orante da poco restaurato, la tomba di Smaragdo e i resti della chiesa medievale. 🔗 Leggi su Baritoday.it Aggiornamenti e notizie su Bari sotto Discussioni sull' argomento Disfatta del Bari, 4-0 a Pescara; Manfredonia, oltre cinquanta donne per il ritorno di Sottosopra: il teatro racconta la ferita dell’Enichem; Capo Plaza svela le date del suo Summer Tour 2026; Salmo annuncia il ritorno live in Europa: nove date per il Tour 2026. Bari sotto – sopra con apertura straordinaria di S. Martino segreti sotterranei della città vecchiaPer darti pagine chiare, qualcuno deve passare ore tra documenti, chiamate, incastri. Con due caffè al mese sostieni una redazione che punta alla sostanza, non al riempitivo. Il beneficio è semplice: ... baritoday.it Fondazione Luigi Einaudi. . La #SeparazionedelleCarriere spiegata con un selfie! La foto qui sotto è stata scattata a #Bari in occasione della Maratona organizzata dal Comitato “Giusto dire no”. Abbracciati, con la stessa “divisa”, la dott.ssa Cafagna (GIP-GUP - facebook.com facebook