Barbara d’Urso | addio TV arriva il doc senza filtri

Barbara d’Urso annuncia il suo ritorno con un nuovo documentario senza filtri, pronto a essere trasmesso a breve. La conduttrice ha scelto di proporre un prodotto che si distingue per la sua semplicità e spontaneità, senza censure o interventi di editing. La sua decisione segna un passo diverso rispetto alle sue precedenti apparizioni televisive.

Barbara d’Urso sta per fare ritorno con un progetto che promette di rompere gli schemi, puntando su una narrazione priva di filtri e censure. Le indiscrezioni indicano la preparazione di un documentario che racconterà la sua storia personale e professionale, destinato a piattaforme di streaming come Prime Video o Netflix. L’assenza della conduttrice dal palinsesto televisivo tradizionale dura da giugno 2023, data in cui ha salutato il suo pubblico dopo l’ultima apparizione al timone del programma Pomeriggio 5. Da quel momento, la Rai non ha rinnovato il contratto e ha affidato la trasmissione a Myrta Merlino, sebbene quest’ultima abbia lasciato dopo sole due edizioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

