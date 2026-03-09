Bangladesh | code chilometriche 10 litri al giorno e crisi energetica

Nel Bangladesh si sono formate lunghe code davanti ai distributori di carburante, con veicoli che restano in attesa per ore. La crisi energetica del paese ha portato a una scarsità di carburante, costringendo molte persone a fare rifornimento limitato a circa 10 litri al giorno. La situazione ha causato disagi significativi alla popolazione e alle attività quotidiane.

Code chilometriche di veicoli si sono formate davanti ai distributori di carburante in Bangladesh, mentre il paese affronta una crisi energetica senza precedenti. La situazione è scaturita dal timore che le tensioni nel Medio Oriente possano bloccare le forniture, portando a un razionamento immediato. A Dacca, alcuni gestori hanno limitato l'erogazione a dieci litri per le auto private e due per le motociclette, riflettendo la gravità della carenza. Il Bangladesh copre il 95% del suo fabbisogno energetico attraverso le importazioni, rendendolo estremamente vulnerabile alle interruzioni della catena logistica globale. L'impatto immediato sulla vita quotidiana.