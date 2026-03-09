Banditi! | il Rettore Montanari incendia il referendum La Russa non ci sta | Scuse o querela

Il Rettore Montanari ha definito il referendum sulla riforma della magistratura un atto di “banditismo”, scatenando una reazione forte da parte di La Russa che ha chiesto scuse o minacciato querela. Il dibattito si è acceso tra il mondo accademico e le alte cariche dello Stato, attirando l’attenzione dei media a pochi giorni dal voto. La controversia ha coinvolto le posizioni di entrambe le parti in un contesto di grande tensione politica.

Un durissimo scontro verbale tra il mondo accademico e le massime istituzioni dello Stato sta monopolizzando il dibattito politico italiano a pochi giorni dal referendum sulla riforma della magistratura. Al centro della vicenda si trova Tomaso Montanari, rettore dell’Università per Stranieri di Siena, che durante un recente evento pubblico a Firenze ha utilizzato termini pesanti nei confronti di esponenti del Governo, scatenando la reazione immediata del Presidente del Senato, Ignazio La Russa. La controversia è nata giovedì scorso a Firenze, nel corso di un convegno organizzato per sostenere le ragioni del “no” al referendum sulla giustizia. Durante il suo discorso, Montanari ha attaccato frontalmente la riforma costituzionale proposta dall’attuale esecutivo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

