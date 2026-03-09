Bambini allontanati la catena di errori Da Nordio a Salvini | si muove il governo

Nella casa del bosco, alcuni bambini sono stati allontanati dalla madre e trasferiti in una comunità, lasciando l'edificio venerdì scorso. Il governo sta seguendo la vicenda, con Nordio e Salvini coinvolti nelle decisioni. La situazione si sviluppa in una settimana che potrebbe essere determinante per il futuro dei minori.

Sarà una settimana decisiva per i bambini della casa del bosco, in comunità senza la mamma da venerdì. Interviene il Governo. La premier Giorgia Meloni ha chiesto al ministro alla Giustizia Carlo Nordio di mandare un'ispezione. Le ultime decisioni dei magistrati l'hanno lasciata «senza parole» perché «infliggono ai bambini un altro pesantissimo trauma. Lo Stato non ti può togliere i figli perchè non condivide il tuo stile di vita». Anche il ministro ministro Matteo Salvini, tra i primi a mobilitarsi per questa vicenda, andrà in visita ai bambini con un pool di esperti legali: «Faremo di tutto perché i bimbi vengano dissequestrati». E punta a fare la stessa cosa la Garante all'infanzia Marina Terragni con un'équipe di psicologi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Cuore bruciato, il medico supertestimone (che si era dimesso): «Dietro il dramma catena errori di comunicazione»Un deficit di comunicazione nei momenti decisivi della preparazione e della realizzazione dell'intervento chirurgico.

