Ballistic Moon chiude | il crollo del remake di Until Dawn

Lo studio di sviluppo Ballistic Moon ha ufficialmente chiuso le sue attività, come indicano i documenti depositati presso le autorità britanniche. La decisione è stata confermata da fonti ufficiali e riguarda il crollo del progetto di remake di Until Dawn. Questa chiusura segna la fine delle operazioni di una compagnia attiva nel settore dei videogiochi.

Lo studio di sviluppo Ballistic Moon ha cessato le sue attività operative, come confermato da documenti ufficiali depositati presso le autorità britanniche. La dissoluzione dell’azienda è stata formalizzata il 3 febbraio 2026, chiudendo definitivamente un progetto nato per portare una nuova versione del titolo Until Dawn sul mercato. Questo evento segna la fine di uno dei tentativi più recenti di rivisitazione di classici horror interattivi, lasciando aperta la questione delle conseguenze economiche e culturali per l’industria videoludica italiana. L’annuncio della chiusura arriva dopo mesi di ridimensionamento interno, durante i quali oltre quaranta dipendenti sono stati licenziati su un totale iniziale di sessanta collaboratori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

