Bagnara | 2 milioni per il viadotto Sfalassà via libera ai

A Bagnara Calabra si è svolta una riunione a Palazzo Alvaro con il sindaco facente funzioni e altri rappresentanti comunali, durante la quale è stato approvato un finanziamento di due milioni di euro per il viadotto Sfalassà. La discussione ha riguardato specificamente le modalità di intervento e le risorse destinate ai lavori di manutenzione e messa in sicurezza del ponte.

A Palazzo Alvaro si è tenuta una riunione cruciale per il futuro di Bagnara Calabra, dove il sindaco facente funzioni Carmelo Versace e la delegazione comunale guidata da Adone Pistolesi hanno definito le strategie per il viadotto Sfalassà. Il nodo centrale del confronto riguarda l'approvazione delle schede progettuali necessarie a sbloccare un finanziamento di due milioni di euro destinato a questa infrastruttura strategica. L'incontro ha coinvolto anche Domenica Catalfamo, dirigente della Città metropolitana, insieme ai tecnici dell'ente e all'assessore Paolo Gramuglia, con l'obiettivo di risolvere problemi strutturali che bloccano la viabilità del comprensorio tirrenico.