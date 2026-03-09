Baccini commenta la napoletanizzazione di Sanremo Forgione replica | è polemica

Il cantautore Francesco Baccini e lo scrittore Angelo Forgione sono coinvolti in una discussione sui social media riguardo alla

Ancora botta e risposta online dopo la vittoria di Sal Da Vinci e il polverone sollevato dai commenti di Aldo Cazzullo (e non solo) Nuovo capitolo nella polemica nata dopo la vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo. Al centro, questa volta, uno scambio sui social tra il cantautore Francesco Baccini e lo scrittore napoletano Angelo Forgione.La vicenda nasce da un post della scrittrice Sara Argentiero, che commentando la vittoria del cantante parlava di una crescente “napoletanizzazione” del festival, considerata in termini negativi. Nel post definiva la canzone vincitrice una classica canzone “da cerimonie, matrimoni, diciottesimi e nozze d’oro”. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

