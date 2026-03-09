Azioni mirate in Cina | ecco le mosse segrete del Pentagono

Il Pentagono sta sviluppando nuove strategie cibernetiche mirate alla Cina, con l’obiettivo di integrare l’intelligenza artificiale nelle sue operazioni offensive. Questo approccio prevede azioni specifiche e segrete, tese a rafforzare le capacità militari statunitensi nel settore digitale. Le mosse sono state annunciate come parte di un piano più ampio, senza dettagli sui metodi o gli obiettivi precisi.

Il Pentagono vuole integrare l' intelligenza artificiale nelle operazioni cibernetiche offensive contro la Cina. L'obiettivo degli Usa? Creare strumenti avanzati capaci di mappare, analizzare e, in caso di necessità, penetrare le infrastrutture critiche di Pechino. Ci sarebbero piani strategici in fase di sviluppo, mentre il Dipartimento della Difesa starebbe effettuando dialoghi serrati con i colossi del settore tech, proprio per implementare sistemi di ricognizione automatizzata. Questi software dovrebbero essere in grado di scandagliare le reti elettriche, i sistemi di distribuzione idrica e le dorsali digitali della Cina alla ricerca di vulnerabilità software, trasformando ogni falla di sicurezza nemica in un potenziale punto di leva strategica in caso di conflitto militare.