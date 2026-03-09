Sabato 7 marzo 2026 si è svolto ad Asti il congresso cittadino di Azione presso la Sala Convegni dell’Hotel Aleramo. Durante l’evento, un membro di Bovino ha sfidato la politica locale, mentre Marmo ha espresso il suo sostegno al nuovo. L’incontro ha segnato l’avvio di una fase politica diversa per il territorio.

Il congresso cittadino di Azione tenutosi sabato 7 marzo 2026 presso la Sala Convegni dell’Hotel Aleramo ad Asti ha segnato l’inizio di una nuova fase politica per il territorio. Mario Bovino, coordinatore provinciale del partito, ha lanciato una sfida diretta alla classe dirigente esistente, proponendo un modello di governo basato su competenza e concretezza piuttosto che su divisioni ideologiche tradizionali. L’evento, caratterizzato da una sala gremita, ha la partecipazione di diverse figure istituzionali tra cui Roberto Marmo, già presidente della Provincia di Asti e deputato alla Camera, nonché l’intervento di Osvaldo Napoli, Segretario Nazionale di Azione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Azione ad Asti: Bovino sfida la politica, Marmo sostiene il nuovo

Ardern: l’empatia sfida la politica, un nuovo modello possibile.## Lead In un mondo dominato da leader carismatici e spesso autoritari, Jacinda Ardern rappresenta un'eccezione.

Marmo, politica e scuola. Addio al professor TrivelliCarrara, 14 dicembre 2025 – Lutto a Carrara per la scomparsa di Luciano Trivelli.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Azione ad Asti Bovino sfida la politica....

Temi più discussi: Al Congresso cittadino di Azione Mario Bovino lancia la sua sfida: Vogliamo parlare a tutti quelli che si sentono orfani di una politica seria; Con Mario Bovino e Roberto Marmo Azione guarda al centro e ai tanti delusi [GALLERIA FOTO E VIDEO]; Azione si riorganizza: domani il congresso comunale.

Al Congresso cittadino di Azione Mario Bovino lancia la sua sfida: Vogliamo parlare a tutti quelli che si sentono orfani di una politica seriaIeri pomeriggio, sabato 07 marzo, presso la Sala Convegni Hotel Aleramo si è svolto il Congresso Comunale cittadino di Azione, un evento che ha visto una ... atnews.it

Con Mario Bovino e Roberto Marmo Azione guarda al centro e ai tanti delusi [GALLERIA FOTO E VIDEO]Per il coordinatore provinciale la politica deve tornare tra la gente, l'ex presidente della Provincia durissimo su Rasero: Si ritiene uno e trino ... lavocediasti.it

Proteste nerazzurre nel finale del derby, in pieno recupero: Doveri ha fatto proseguire senza rivedere l'azione, supportato nella decisione da Abisso - facebook.com facebook

Ultima azione: mani in area di Ricci, l'Inter chiede il rigore. Ma Doveri non va neanche al Var x.com