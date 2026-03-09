Aziende e Medio Oriente | C’è preoccupazione

Le aziende che operano nel Medio Oriente sono in allerta a causa del conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran. La tensione tra le diverse nazioni della regione ha portato a una crescente preoccupazione tra le imprese presenti nei Paesi del Golfo. Questo scenario, che si sta sviluppando da tempo, alimenta le inquietudini di chi lavora e investe in questa zona.

Il conflitto in corso tra Israele, Stati Uniti e Iran era uno scenario in qualche modo atteso per chi vive e lavora da anni nei Paesi del Golfo. I modenesi Stefano Colletta e Maria Grazia Marchi, da anni impegnati nello sviluppo di relazioni economiche e progetti imprenditoriali nei mercati dell’area del Golfo. Nonostante il quadro internazionale, spiegano, la situazione quotidiana nei Paesi del Golfo appare meno allarmante rispetto alla percezione che spesso emerge dall’esterno. "La vita quotidiana nei Paesi del Golfo – e in particolare in Arabia Saudita – non ha subito cambiamenti significativi – dice Colletta – Non sono state introdotte chiusure straordinarie né restrizioni particolari: attività economiche, cantieri e progetti proseguono normalmente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

