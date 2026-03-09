Avellino voleva scannarla Il braccialetto lo ha tradito

Nella notte ad Avellino, un uomo ha chiamato la sua ex e le ha comunicato che stava arrivando, aggiungendo che voleva scannarla, secondo le sue parole in dialetto. Durante la conversazione, l’uomo ha mostrato un comportamento minaccioso, mentre il braccialetto che indossava è stato trovato come elemento che lo ha tradito. Non ci sono altre persone coinvolte nella vicenda.

Già ammonito, già con il divieto. Aveva un coltello da 33 centimetri e un piano. Due poliziotti finiscono all'ospedale Di notte, ad Avellino, un uomo ha chiamato la sua ex.Le ha detto che stava arrivando.Le ha detto che voleva scannarla — parola sua, dialetto, nessun equivoco possibile. Il quarantenne aveva già un braccialetto elettronico al polso.Già ammonito dal Questore.Già gravato da divieto di avvicinamento.Non è bastato niente di tutto questo.Ha preso un coltello da cucina, lama da 33 centimetri, e si è messo in cammino. La centrale operativa ha mosso due volanti in contemporanea: una verso casa della donna, l'altra verso di lui. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Articoli correlati

Rogoredo, così il poliziotto ha cercato di coprire l'omicidio del pusher. Lo sparo, la foto (scattata da lui), il fango che l'ha traditoIl corpo di «Zack» è sulla terra a faccia in su illuminato dal flash del telefonino.

Stalker ha il braccialetto elettronico ma non lo ricarica per continuare a perseguitare la ex: 28enne finisce in carcereMESTRE - Ha continuato a maltrattare l’ex compagna sia mentre era incinta che dopo il parto, nonostante il giudice avesse già cercato di proteggere...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Avellino voleva scannarla Il...

Argomenti discussi: Ti scanno, stalker voleva uccidere la ex con un coltello: arrestato 40enne.

Avellino: stava raggiungendo l’ex compagna per ucciderla, arrestato 40enne per stalkingLa Polizia di Stato di Avellino ha tratto in arresto un 40enne per stalking, porto e detenzione di coltello, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento dell’autovettura di servizio. In ... ilmetropolitano.it

Avelllino, dalla ex con il coltello: «Ora vengo a scannarti»Ha afferrato un coltello dalla lama impressionante. Un coltello di ben 33 centimetri. Non curante di essere sottoposto al divieto di avvicinamento alla ex con tanto di braccialetto ... ilmattino.it