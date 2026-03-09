Autostrade chiusura del tratto tra Modena sud e Valsamoggia per lavori

Dalle 21 di mercoledì 11 alle 5 di giovedì 12 marzo, il tratto dell'autostrada A1 tra Modena Sud e Valsamoggia, in direzione Bologna, sarà chiuso al traffico per lavori di ispezione e manutenzione dei cavalcavia. La chiusura riguarda esclusivamente questa tratta e si prolunga durante le ore notturne. La modifica alla viabilità si rende necessaria per consentire le operazioni di manutenzione programmate.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21 di mercoledì 11 alle 5 di giovedì 12 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Modena sud e Valsamoggia, verso Bologna.Si precisa che l'area di parcheggio "Castelfranco ovest", situata nel suddetto.