Auto trancia tubo del gas dopo lo schianto | evacuata palazzina

Nel pomeriggio di domenica a Lusciano, un’auto ha urtato un muretto di cinta di una palazzina in via Giacomo Brodolini, causando la rottura di un tubo del gas. L’incidente ha portato all’evacuazione dell’edificio per motivi di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

L'incidente nel tardo pomeriggio di domenica a Lusciano. Vigili del fuoco e tecnici sul posto Paura nel pomeriggio di domenica a Lusciano dove un’auto ha impattato violentemente contro il muretto di cinta di una palazzina in via Giacomo Brodolini tranciando un tubo del gas. Dopo lo schianto il conducente del veicolo si sarebbe allontanato. L’impatto ha provocato una copiosa fuoriuscita di gas che ha reso l’aria irrespirabile in zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Caserta, gli agenti della polizia municipale e i tecnici della società che si occupa della fornitura del gas. Per evitare pericoli ai residenti la palazzina è stata evacuata mentre sono state effettuate le operazioni di messa in sicurezza e di riparazione della tubatura danneggiata. 🔗 Leggi su Casertanews.it

