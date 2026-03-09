Auto elettriche il recupero dopo un incidente può arrivare fino a 20mila euro

Un'inchiesta del settimanale tedesco Der Spiegel ha portato alla luce un caso che riguarda una Peugeot e-208 coinvolta in un incidente. La situazione riguarda una vettura elettrica la cui batteria, considerata potenzialmente pericolosa, ha attirato l'attenzione. Il recupero del veicolo potrebbe arrivare fino a 20.000 euro, a seconda delle circostanze e delle procedure di intervento.

(Adnkronos) – Il tutto nasce da un fatto vero, si tratta di un’inchiesta del settimanale tedesco Der Spiegel che ha racconta il caso di una Peugeot e-208 incidentata e ritenuta materiale potenzialmente pericoloso per via della batteria ( si trattava di un modello EV). Per rimuoverla sono dovuti intervenire dei tecnici specializzati e l’auto è. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Recupero ex terme Inps, 20mila euro per aggiornare gli studi: il piano del ComuneDopo decenni di “nulla di fatto”, di battaglie legali e di un degrado che ha trasformato uno dei gioielli del bacino termale viterbese in un fantasma... Leggi anche: Cos’è Khorramshahr-4, il missile balistico iraniano che può arrivare fino a Roma How to Stay Persistent When Success Feels Too Far Away | 3 Hours of Expert Insights Una raccolta di contenuti su Auto elettriche Temi più discussi: Mercato auto Italia in recupero del 14% a febbraio. Stellantis corre con il boom di Leapmotor; Quadriciclo elettrico nel fosso nel modenese: recupero senza problemi e polemiche; La mobilità elettrica in Italia cresce ma resta il nodo incentivi: il white paper Repower; Perché il balzo del petrolio non trascina più Tesla. Auto elettriche, il recupero dopo un incidente può arrivare fino a 20mila euroIn Germania, le tariffe del rimorchio per le EV sono più elevate e la tendenza potrebbe arrivare anche in Italia. adnkronos.com 20.000 euro per trasportare un'auto elettrica incidentata: il caso scoppia in GermaniaIn Germania, il recupero di auto elettriche incidentate può costare oltre 20.000 euro, ma secondo esperti i rischi sono spesso sopravvalutati. auto.everyeye.it In Cina Geely cambia strategia: meno guerra dei prezzi e più tecnologia, autonomia elevata e ricarica ultra-rapida. Il colosso cinese punta su innovazione e qualità per conquistare nuovi clienti e accelerare l’espansione globale delle sue auto elettriche - facebook.com facebook Ancora convinti che le auto elettriche non si vendono In #Europa sfiorano il 20% di quota, con 154 mila immatricolazioni. Facendo il +24% in un mercato dell’auto giù del 3,9%. Surclassato il #diesel, in arrivo il sorpasso sulle auto a benzina vaielettrico.it/e x.com