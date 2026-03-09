Auto e bancomat rubati denunciato un 31enne residente a Parma

Durante un controllo di routine nel territorio di Reggio Emilia, i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato un uomo di 31 anni residente a Parma. L'uomo è accusato di aver rubato un'auto e un bancomat. Le forze dell'ordine hanno sequestrato gli oggetti e avviato le procedure legali contro il residente.

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia, hanno denunciato un 31enne residente a Parma, durante le operazioni di controllo sul territorio. I militari fermato un’auto in transito in via Fermi per un normale controllo. A bordo erano presenti due uomini, un 39enne residente a Correggio e il complice residente a Parma. Dagli accertamenti tramite la banca dati delle forze dell’ordine è emerso che il veicolo era stato rubato. Durante la perquisizione personale i militari hanno inoltre rinvenuto una carta di debito, anch’essa risultata oggetto di furto, della quale i due non hanno saputo giustificare la provenienza. I due sono stati denunciati per ricettazione in concorso. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Roma: droga in auto e in casa, arrestata 25enne e denunciato 31enne ad ArdeaUn’operazione condotta dai carabinieri della stazione di Marina Tor San Lorenzo ha portato all’arresto in flagranza di reato di una giovane donna di...

Fermato in un controllo stradale a Moncalieri, sull'auto aveva abiti rubati e una sciabola: denunciatoUn marocchino sulla trentina è stato fermato e denunciato ieri, mercoledì 4 febbraio 2026, dalla polizia locale di Moncalieri per ricettazione e...

Auto e carta bancomat rubate: doppia denuncia dei carabinieriREGGIO EMILIA – Due uomini di 31 e 39 anni sono stati denunciati dai carabinieri con l'accusa di ricettazione; per il 31enne è scattata anche la denuncia per violazione del foglio di via dal comune.

