Atti sessuali davanti a una bimba al parco con la famiglia | finisce in carcere

Un uomo di 39 anni di origini ghanesi è stato condannato a sei anni e otto mesi di carcere per aver compiuto atti sessuali davanti a una bambina in un parco cittadino. L’uomo è stato arrestato dopo essere stato sorpreso mentre molestava la bambina in presenza della famiglia. La sentenza è stata emessa al termine di un procedimento giudiziario.

La vicenda risale all'estate del 2022. Al termine di un lungo iter giudiziario per l'aggressore è arrivata la condanna definitiva: sei anni e otto mesi Sei anni e otto mesi di carcere. Tanti ne dovrà scontare un uomo 39enne di origini ghanesi per aver molestato in modo osceno una bambina mentre si trovava in un parco della sua città. La vicenda ha come teatro l'area verde di villa Aggazzotti, a Formigine, cittadina in provincia di Modena, e risale al 23 agosto del 2022. Quel giorno la bimba era al parco con la famiglia quando un uomo si avvicinò e iniziò a compiere atti sessuali davanti a lei. Non è che chiaro se i genitori abbiano assistito alla scena. 🔗 Leggi su Today.it

Aggredisce giovane con una sciabola e la costringe a ripetuti atti sessuali: arrestato 43enneL'episodio di violenza a fine febbraio: la 26enne, aggredita dopo aver rifiutato di assumere droga, colpita fino a perdere i sensi Bottanuco.

Atti persecutori con profili fake: 25enne finisce in carcere dopo l'arresto durante la trasmissione "Le iene"Un 25enne del Modenese, già ai domiciliari per estorsione, è stato arrestato per atti persecutori sui social.

