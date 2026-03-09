Atteggiamento ottimo battuta da migliorare

La Lube ha iniziato con una vittoria convincente contro l’Itas, mostrando un atteggiamento positivo e una buona forma fisica. La squadra di Medei ha realizzato il 52% in attacco, con 8 ace e 12 muri vincenti, dati che evidenziano una prestazione tecnica di alto livello. La partita ha mostrato una solidità evidente, anche se la battuta potrebbe essere migliorata.

Grande partenza della Lube nel percorso che conduce allo scudetto. Contro l' Itas, la squadra di Medei offre una prestazione di alto livello, di solidità, come certificato dai numeri: 52% in attacco, 8 ace e 12 muri vincenti, dati che fotografano una prova completa, di grande spessore tecnico. "A fare la differenza sono stati il muro-difesa e la gestione del nostro attacco, fondamentale in cui siamo stati molto bravi, con particolare riferimento al punto a punto del primo e del secondo set, nei quali abbiamo sfoderato un ottimo atteggiamento. La battuta è invece il fondamentale su cui dovremo lavorare di più, perché abbiamo commesso troppi errori – ha evidenziato Medei a fine gara –.