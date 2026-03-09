Attacco Usa e Israele a Iran Meloni non prende posizione | Non condivido e non condanno opposizione | Complice - VIDEO

La premier italiana ha commentato l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, affermando di non condividere né condannare l’azione senza entrare nel merito. Si tratta della prima dichiarazione pubblica su questa guerra in corso, mentre l’opposizione ha criticato la sua posizione definendola complice. Meloni ha scelto di non schierarsi, mantenendo un tono neutro sulla questione internazionale.

