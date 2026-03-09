Attacco israelo-americano in Iran Tajani | Situazione di abbandono del diritto internazionale – Il video

Un attacco israelo-americano è avvenuto in Iran, attirando l’attenzione di molti. Il ministro degli Esteri ha dichiarato che la situazione rappresenta un totale abbandono del diritto internazionale, sottolineando come le azioni siano state chiaramente definite in passato. La notizia si è diffusa rapidamente, e le reazioni si susseguono senza sosta, mentre si attendono eventuali sviluppi sulla vicenda.

"Mi pare che siamo stati molto chiari quando abbiamo detto e ribadito che c'è stata una situazione, c'è una situazione ormai da tempo di. così, di totale abbandono del diritto internazionale. Noi siamo preoccupati per quello che succede in molti paesi che hanno subito l'attacco da parte iraniana, perché sono paesi non coinvolti. Ieri abbiamo parlato anche con Rafael Grossi sulla situazione del nucleare e quindi noi andiamo avanti per cercare di trovare un percorso che porti a una soluzione diplomatica e a una de-escalation", così il ministro degli esteri Antonio Tajani in un punto stampa alla Farnesina.

